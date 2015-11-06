«Супергерой? Может быть. Да, черт возьми»: Серена Уильямс поймала преступника, который украл ее телефон

Новости США. Первая ракетка мира Серена Уильямс на неделе в очередной раз доказала, что никому не даст себя в обиду. Теннисистка в компании молодого человека тихо-мирно ужинала в ресторане. В какой-то момент незнакомец попытался незаметно стащить телефон спортсменки, который лежал рядом с ней, на соседнем стуле.

Краем глаза Серена заметила, что вор хватает ее мобильник и быстро удаляется.

Серена Уильямс:

Я взглянула на стул и закричала: «Боже, этот парень украл мой телефон!» Я среагировала, не думая: вскочила и выбежала из ресторана, перепрыгнув через один или два стула, и побежала за ним. В напряженной ситуации я спокойно спросила его, может он ошибся и взял не тот телефон. Наверное, он даже не ожидал, что все так повернет и долго думал над моими словами. В итоге он ответил: «Знаете, что я сделал? Я настолько запутался, что, вероятно, взял не тот телефон». В это время мой телефон зазвонил. Мой приятель ждал меня, а я не собиралась выслушивать оправдания этого парня. Поблагодарила человека и отпустила.