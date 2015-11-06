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«Супергерой? Может быть. Да, черт возьми»: Серена Уильямс поймала преступника, который украл ее телефон

06 ноября 2015 13:32
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Новости США. Первая ракетка мира Серена Уильямс на неделе в очередной раз доказала, что никому не даст себя в обиду. Теннисистка в компании молодого человека тихо-мирно ужинала в ресторане. В какой-то момент незнакомец попытался незаметно стащить телефон спортсменки, который лежал рядом с ней, на соседнем стуле.

Краем глаза Серена заметила, что вор хватает ее мобильник и быстро удаляется.

Серена Уильямс:
Я взглянула на стул и закричала: «Боже, этот парень украл мой телефон!» Я среагировала, не думая: вскочила и выбежала из ресторана, перепрыгнув через один или два стула, и побежала за ним. В напряженной ситуации я спокойно спросила его, может он ошибся и взял не тот телефон. Наверное, он даже не ожидал, что все так повернет и долго думал над моими словами. В итоге он ответил: «Знаете, что я сделал? Я настолько запутался, что, вероятно, взял не тот телефон». В это время мой телефон зазвонил. Мой приятель ждал меня, а я не собиралась выслушивать оправдания этого парня. Поблагодарила человека и отпустила.

«Супергерой? Может быть. Да, черт возьми»: Серена Уильямс поймала преступника, который украл ее телефон-1


Серена Уильямс. Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

Общественность узнала о произошедшем благодаря самой Серене. На своих страницах в социальных сетях девушка в красках рассказала о событиях того дня. Вызывать полицию спортсменка не стала, просто отпустила воришку с миром.

Серена Уильямс:
Когда я вернулась в ресторан, мне аплодировали. Я гордилась этим. Супергерой? Может быть. Да, черт возьми. У меня есть скорость, прыжки, сила, тело, соблазнительность, сексуальность, лидерские качества и хладнокровие. Я показала каждому человеку, что эта ситуация не запугала меня – я смогла за себя постоять. Это победа для женщин. Не надо бояться вызова и становиться жертвой, а не героиней, только потому, что ты леди.

# Фотофакт # Хулиганство # Серена Уильямс

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