Арина Соболенко увеличила отрыв от Иги Швёнтек в рейтинге WTA

У женщин на вершине по-прежнему Арина Соболенко. При этом преимущество над ближайшей преследовательницей увеличилось. Белоруска опережает Игу Швентек из Польши на 1046 очков. Кульминацией напряженной гонки за лидерство станет итоговый турнир года, в середине ноября он пройдет в Саудовской Аравии.

Виктория Азаренко поднялась на одну позицию и занимают 20-е место. Другие белорусские теннисистки не входят в первую сотню мирового рейтинга. Александра Саснович остановилась на 143-й позиции. Алена Фалей – 207-я. У мужчин на три строки поднялся белорус Егор Герасимов, он на 333-й позиции. На первой строке рейтинга итальянец Янник Синнер.