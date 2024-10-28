Прямой эфир

Арина Соболенко увеличила отрыв от Иги Швёнтек в рейтинге WTA

28 октября 2024 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международные теннисные организации 28 октября обнародовали новые рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко увеличила отрыв от Иги Швёнтек в рейтинге WTA-2

У женщин на вершине по-прежнему Арина Соболенко. При этом преимущество над ближайшей преследовательницей увеличилось. Белоруска опережает Игу Швентек из Польши на 1046 очков. Кульминацией напряженной гонки за лидерство станет итоговый турнир года, в середине ноября он пройдет в Саудовской Аравии.

Виктория Азаренко поднялась на одну позицию и занимают 20-е место. Другие белорусские теннисистки не входят в первую сотню мирового рейтинга. Александра Саснович остановилась на 143-й позиции. Алена Фалей – 207-я. У мужчин на три строки поднялся белорус Егор Герасимов, он на 333-й позиции. На первой строке рейтинга итальянец Янник Синнер.

# Теннис # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» на старте выездной серии в чемпионате КХЛ
28 октября 2024 11:48

Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» на старте выездной серии в чемпионате КХЛ

Алексей Колосов стал первым белорусским голкипером, сыгравшим в НХЛ
28 октября 2024 11:46

Алексей Колосов стал первым белорусским голкипером, сыгравшим в НХЛ

Белорусы завоевали 4 медали на молодёжном чемпионате мира по борьбе
28 октября 2024 11:40

Белорусы завоевали 4 медали на молодёжном чемпионате мира по борьбе