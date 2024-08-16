Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала теннисного тысячника в Цинциннати, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче третья ракетка планеты практически не испытала проблем. Итальянка Элизабетта Кочаретто была повержена на классе. Счет по партиям – 6:3, 6:4. В следующем раунде наша прима померится силами с Элиной Свитолиной из Украины. Матч в предварительном расписании значится в 20 часов по белорусскому времени.