Арина Соболенко победила Катерину Синякову на турнире категории 1000 в Ухане

Арина Соболенко пробилась в третий круг тысячника в Ухане, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко пробилась в третий круг тысячника в Ухане, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В матче второго раунда белорусская теннисистка одержала победу над соперницей из Чехии – Катериной Синяковой – со счетом 6:4, 6:4. Встреча длилась 1 час и 35 минут. В активе нашей спортсменки три эйса и столько же реализованных брейк-поинтов. У Синяковой – три эйса при семи двойных ошибках. В 1/8 финала конкуренцию Соболенко попробует составить представительница Казахстана Юлия Путинцева.
Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
Рада вернуться в Ухань. У меня очень хорошие воспоминания о том, как я дважды здесь выигрывала титул. Моя соперница боролась сегодня за каждое очко. И очень хорошо, что мне удалось закончить этот матч в двух сетах. Я пытаюсь сосредоточиться на себе и убедиться, что играю в свой лучший теннис, и что у меня все еще есть возможность стать первой ракеткой мира в конце года. Мне нравится наше соперничество с Игой Швентек. Мне нравится, например, выходить в финал и встречаться с ней в решающем матче. У нас всегда отличные битвы. Надеюсь, мы сможем сыграть друг с другом на итоговом турнире, побороться за звание первой ракетки мира. Это было бы идеально.