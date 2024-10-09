Арина Соболенко победила Катерину Синякову на турнире категории 1000 в Ухане

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Рада вернуться в Ухань. У меня очень хорошие воспоминания о том, как я дважды здесь выигрывала титул. Моя соперница боролась сегодня за каждое очко. И очень хорошо, что мне удалось закончить этот матч в двух сетах. Я пытаюсь сосредоточиться на себе и убедиться, что играю в свой лучший теннис, и что у меня все еще есть возможность стать первой ракеткой мира в конце года. Мне нравится наше соперничество с Игой Швентек. Мне нравится, например, выходить в финал и встречаться с ней в решающем матче. У нас всегда отличные битвы. Надеюсь, мы сможем сыграть друг с другом на итоговом турнире, побороться за звание первой ракетки мира. Это было бы идеально.