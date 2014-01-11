Антон Кушнир победил на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Дир-Вэлли, Алексей Гришин – третий

Новости США. Сразу две медали завоевали белорусские лыжные акробаты на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Дир-Вэлли: Антон Кушнир выиграл «золото», а Алексей Гришин – «бронзу». В столице Олимпиады 2002 года стартовали 36 лыжных акробатов.

В квартет сильнейших пробились два белоруса. В решающей стадии Антон Кушнир продемонстрировал великолепный прыжок и стал победителем. Это уже вторая медаль Антона в нынешнем сезоне – в декабре 2013 года в Китае он завоевал «серебро».

В общем зачете Кубка мира Кушнир поднялся на первую строчку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Кушнир, победитель этапа Кубка мира по фристайлу:

Очень счастливым для меня он оказывается. Здесь и первая моя медаль была, здесь и лучший рекорд по очкам я сделал, правда, по старым правилам. Очень рад, что сегодня первый стал, рад, что маечка желтая ко мне опять вернулась, рад, что вернулся сам. Еще, конечно, прыжки «сыроваты», но удача сопутствовала. Посмотрим, что будет дальше.