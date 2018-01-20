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Анна Гуськова вернула себе лидерство в общем зачете КМ по лыжной акробатике

20 января 2018 19:06
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Новости Беларуси. Анна Гуськова вернула себе лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Гуськова вернула себе лидерство в общем зачете КМ по лыжной акробатике-1

Белорусская фристайлистка стала второй на очередном кубковом этапе в американском Лэйк Плэйсиде. Наша спортсменка уступила только легендарной австралийке Лидии Лассиле. У мужчин лучшим из белорусов на этапе стал Максим Густик, он 8.

Анна Гуськова вернула себе лидерство в общем зачете КМ по лыжной акробатике-3

# Фристайл # Фотофакт

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