Анна Гуськова вернула себе лидерство в общем зачете КМ по лыжной акробатике

Новости Беларуси. Анна Гуськова вернула себе лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская фристайлистка стала второй на очередном кубковом этапе в американском Лэйк Плэйсиде. Наша спортсменка уступила только легендарной австралийке Лидии Лассиле. У мужчин лучшим из белорусов на этапе стал Максим Густик, он 8.