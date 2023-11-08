Алина Змушко установила рекорд Беларуси на дистанции 200 метров брассом на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Достижение было переписано в Бресте на открытом чемпионате страны.

Алина Змушко завоевала золотую медаль с результатом 2 минуты 19,25 секунды. Предыдущий рекорд держался с прошлого года и был превышен более чем на секунду. Змушко опередила серебряного призера Анну Петруцкую на 11 секунд, бронза у Алины Белой. Напомним, в открытом чемпионате страны принимают участие более 300 спортсменов из Беларуси и России.