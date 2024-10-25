Прямой эфир

Алина Шевчук принесла сборной Беларуси вторую награду молодёжного ЧМ по борьбе

25 октября 2024 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алина Шевчук принесла сборной Беларуси вторую награду молодежного чемпионата мира по борьбе, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Алина Шевчук принесла сборной Беларуси вторую награду молодёжного ЧМ по борьбе-1

Наша спортсменка стала обладательницей бронзы. В медальной встрече была повержена американка Брукс. Напомним, ранее серебро выиграл Абубакар Хаслаханов. 25 октября за третье место на пьедестале сразятся Виктория Радькова. Сохраняла надежду на награду Мария Мартынова. Но в утешительной схватке она уступила представительнице Китая.

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» проиграло «Хику» в матче Лиги конференций УЕФА
25 октября 2024 12:26

Минское «Динамо» проиграло «Хику» в матче Лиги конференций УЕФА

Три белоруса попали в предварительный список драфта НХЛ-2025
24 октября 2024 14:09

Три белоруса попали в предварительный список драфта НХЛ-2025

Белорусы пробились в финал этапа КМ по плаванию в корейском Инчхоне
24 октября 2024 10:48

Белорусы пробились в финал этапа КМ по плаванию в корейском Инчхоне