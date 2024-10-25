Алина Шевчук принесла сборной Беларуси вторую награду молодёжного ЧМ по борьбе

Алина Шевчук принесла сборной Беларуси вторую награду молодежного чемпионата мира по борьбе, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка стала обладательницей бронзы. В медальной встрече была повержена американка Брукс. Напомним, ранее серебро выиграл Абубакар Хаслаханов. 25 октября за третье место на пьедестале сразятся Виктория Радькова. Сохраняла надежду на награду Мария Мартынова. Но в утешительной схватке она уступила представительнице Китая.