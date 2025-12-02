Михаил Мартинович продолжит работу в качестве главного тренера ФК «МЛ Витебск»

Чемпионы Беларуси по футболу сохранили главного тренера, который привел их к «золоту» национального первенства. «МЛ Витебск» определился с наставником на следующий сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружину продолжит тренировать Михаил Мартинович. Специалист возглавил команду в начале октября 2025 года после четырех поражений кряду в высшей лиге. Под его руководством клуб провел финишный отрезок розыгрыша: одержал пять побед в шести поединках, один раз сыграл вничью и удержал лидерство в чемпионской гонке. Новое соглашение рассчитано на один год.