Александр Зеленко: Попасть в хоккейную команду Президента Беларуси и престижно, и сложно

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает игрок команды Президента Республики Беларусь на Рождественском хоккейном турнире, известный в недавнем прошлом действующий хоккеист Александр Зеленко.

Александр Зеленко:

Здравствуйте. Когда-то был известный действующий. Когда-то.

Недавно завершился финал Беларусь – Финляндия. Он удался, на ваш взгляд?

Александр Зеленко:

Я думаю, что удался. Трибуны были полные. И та, и та команды были достойны выигрыша. Все старались, и даже чтобы выйти в финал, нужно было выиграть как эту подгруппу, так и ту.

Накал страстей, как мы видели, просто кипел. Кстати, не только в финальном матче. Такой накал прошел через весь турнир. Было очень мало проходных матчей, а все больше матчей, где исход не был ясен до последней секунды. Это говорит о том, что уровень турнира действительно растет?

Александр Зеленко:

Конечно, растет. Если взять предысторию всех турниров, то сначала это были вообще просто любители. Когда я занимался профессиональной карьерой, не знал, что такой турнир есть. Как только ближе к тому, как я закончил уже, понимал, видел, слышал, что начинался такой турнир. И смотрю, что с каждым годом все больше и больше на турнире ветеранов хоккея. То есть не только любители, а и любители, и ветераны. Если смотреть по этому турниру, то ветеранов, конечно, побольше. Людей, которые были в хоккее.

Финляндия в этом году привезла очень неплохой состав. И, наверное, их выход в финал закономерен. Для вас это стало неожиданностью, что именно Беларусь и Финляндия встретились в решающем поединке?

Александр Зеленко:

Я бы не сказал, что закономерность Финляндии, потому что с каждым годом команды усиляются. Если взять тот год, то у России тоже были проблемы с выходом в финал. Насколько я помню, они выиграли только одну шайбу у сборной Финляндии. Финляндия каждый год привозит хороший состав, а в этом году еще и Швеция, и Германия. Швеция – тоже хоккейная страна. Они могли привезти такой состав, что ого-го, как говорится.

На мой взгляд, самый классный матч группового турнира был, конечно, Беларусь – Словакия, где просто заставили понервничать нас всех так, что руки у некоторых дрожали после матча.

Александр Зеленко:

Да-да, было. С самого начала игры нам сказали, что будут играть хорошие ребята, играющие. Шесть человек, насколько я знаю, там были серебряными чемпионами мира в 2000 году, в разных годах. Три человека в НХЛ поиграло. Тоже, как говорится, уровень. И Мирослав Шатан.

А он, кстати, хорош на льду, по-прежнему тяжело с ним?

Александр Зеленко:

Очень хорош. Я играл с ним первый раз, очень тяжело. 4:3 выиграли, он одну забил, две отдал. Это, по-моему, говорит о его статусе.

То есть звезды бывшими не бывают. Это как раз тот случай.

Александр Зеленко:

Нет, не бывают. Где-то, может, скорость не та, но видение поля, по мысли его обыграть невозможно.

А то, что сборная России в этом году представлена не самыми сильнейшими игроками, нет знаменитых олимпийских чемпионов, которые раньше приезжали к нам в Минск, это как-то снизило мотивацию турнира, вообще интерес к турниру, на ваш взгляд?

Александр Зеленко:

Нет, никакого снижения мотивации, все настраивались, потому что знали, что все могут привезти оптимальные составы, со всеми нужно бороться. Та же Россия – это хоккейная держава. Там 150 млн человек – 20 ветеранов можно найти, которые будут сражаться на высоком уровне. Поэтому мотивация не снижалась.

Как атмосфера внутри коллектива, все дружны, все собраны, все сплочены?

Александр Зеленко:

Конечно, все дружны, все стороны сплочены, все готовятся, все тренируются.

Попасть в эту сборную действительно престижно, сложно?

Александр Зеленко:

И сложно, и престижно, на самом деле, потому что людей, которые закончили с хоккеем, очень много, поэтому сложно попасть.

Я думаю, что и конкуренция для того, чтобы попасть в эту команду, огромная, потому что у нас проводится такой серьезный турнир среди любителей, ветеранов – Ночная Хоккейная Лига. Там несколько лиг, очень много команд и уровень мастерства очень серьезный.

Александр Зеленко:

Да, серьезный. Хочу сказать, что в Ночной Хоккейной Лиге три зоны (первая, вторая, третья), в среднем по 15 команд. То есть команд 45 в одном только Минске, кто играет в хоккей.

И среди них чемпионы Беларуси по хоккею, как вы, члены молодежной, юниорской сборной, тоже как вы. Игроки национальной сборной.

Александр Зеленко:

Конечно. Даже те, кто поиграл в детско-юношеской школе, не хотят заканчивать. И для того, кто не пробился в другой состав, все равно хоккей – это жизнь. Просто так из хоккея уйти нельзя, все равно где-то играешь, где-то тренируешься. Или тренируешь. Все при хоккее остаются.

А наша сборная целенаправленно всегда готовится к этому турниру? Для нее это действительно чемпионат мира?

Александр Зеленко:

Да, это так. Целенаправленно, примерно за месяц начинаем готовиться. У нас есть ежегодный турнир, который проходит в конце ноября. С этого турнира начинается вся подготовка.

Можете сравнить свои впечатления, когда вы были профессиональным хоккеистом и выходили на какой-нибудь важный решающий матч, и те чувства, которые вы испытываете сейчас, когда вы выходите на лед в этом турнире?

Александр Зеленко:

Ничего не меняется. Если он был профессионалом, то остается им до конца. Если говорить о подготовке к самой игре, то все, что делалось в профессиональной карьере, все то же самое делается и сейчас.

Такой турнир нам нужен?

Александр Зеленко:

Конечно, нужен. Это, во-первых, популяризация хоккея в стране. Во-вторых, какие-то международные отношения. К нам приезжают такие хоккейные державы, как Россия, Финляндия, Германия. Люди приезжают, смотрят на нас. Общаешься потом, после хоккея, с этими ребятами, они говорят, что круто, нигде такого нет. Спасибо, что приглашаете.

Это действительно круто, потому что болельщики имеют шанс увидеть таких звезд на льду, а хоккеисты имеют шанс противостоять таким звездам.

Что ж Александр, спасибо, что играли, спасибо, что пришли.

Александр Зеленко:

Спасибо, что пригласили. Спасибо, что все болели за нас.