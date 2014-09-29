Новости Беларуси. 29 сентября в Раубичах стартовал открытый чемпионат Беларуси по летнему биатлону. Победителями первых спринтерских гонок стали трехкратная чемпионка сочинской Олимпиады Дарья Домрачева и украинец Виталий Кильчицкий. Всего же старты собрали десятки спортсменов из Беларуси, России, Украины и Литвы. Отметим, это первые соревнования после масштабной реконструкции Национального центра олимпийской подготовки.

В летнем биатлоне наша Даша снова на высоте: победу в спринте белоруска одержала безоговорочно.

Дарья Домрачева, герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Разницы особой нет, нагрузка и там и там, в зимних соревнованиях сложность состоит в том, что надо подготовкой лыж сервисная бригада работает.

Когда нет снега, лыжи заменяют лыжероллеры. Такая разновидность биатлона – очередной этап зимней подготовки.

Дарья Домрачева:

Каждый год такая скоростная работа уже в сентябре. Это обязательная программа. На самом высшем уровне стадион, стрельбище. Тем приятнее было одержать первую победу уже на новом стадионе.

На открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону выступают не только наши спортсмены, но соседи из России, Украины и Литвы. Анастасия Ничипоренко из Чернигова готовится к так называемой пристрелке и надеется, что когда-нибудь выстрелит в мировом рейтинге.

Анастасия Ничипоренко, член национальной сборной юниорской команды по биатлону (Украина):

Я равняюсь на Дарью Домрачеву. Она для меня показатель в мировом биатлоне.

Биатлоном девушка занимается пять лет, входит в национальную юниорскую сборную Украины. Молодая, но опытная спортсменка признается, числу соревнований уже потеряла счет, но в Беларуси в первый раз и, возможно, не в последний.

К слову, летний чемпионат по биатлону – первое состязание в Раубичах после масштабной реконструкции комплекса. Привести в порядок центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта поручил Александр Лукашенко в 2013 году. Проект был под личным патронажем премьер-министра. Из итогов: обновленная лыжероллерная трасса, судейский павильон, уникальный закрытый тир, гостиница, домики командных раздевалок. Полностью реконструкция завершится в ноябре, но свою оценку как комплексу, так и такой высокой поддержке биатлону уже дали зарубежные спортсмены и тренеры.

Илмар Брицис, чемпион мира по летнему биатлону, тренер национальной женской команды по биатлону (Литва):

Это оправдано, о белорусском биатлоне знают во всем мире.

Анатолий Стромский, генеральный секретарь белорусской федерации биатлона:

Государство поддерживало до этого и сейчас. Огромная поддержка государства чувствуется, без этого никуда.

Чемпионат по летнему биатлону подводит черту и под летней подготовкой. Уже в середине октября белорусских спортсменов ждет сбор в стране Суоми и там же первый в сезоне снег. А пока Дарья Домрачева, Надежда Скардино обживаются в новой гостинице национальной команды, ставшей на эти почти десять дней им вторым домом, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.