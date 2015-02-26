25 февраля состоялось очередное заседание исполнительного комитета Федерации хоккея Беларуси

Новости Беларуси. 25 февраля состоялось очередное заседание исполнительного комитета Федерации хоккея. Был принят ряд решений, которые несколько изменят регламент Экстралиги на ближайшие три года.

Все серии плей-офф с сезона 2015-16 годов будут проводиться до четырех побед. Также было принято решение, что потолок зарплат в Экстралиге будет привязан к минимальной зарплате КХЛ.

По словам председателя Федерации Игоря Рачковского, неправильно, если игрок в чемпионате Беларуси будет зарабатывать большую сумму, нежели минимальный заработок хоккеиста Континентальной Лиги.

Отдельной повесткой дня было вынесено утверждение регламента Кубка Руслана Салея. Также обсуждались меры по повышению качества судейства матчей плей-офф в Экстралиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Рачковский, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Первый приоритет – болельщики. Четверг, суббота. На протяжении всего чемпионата люди знают, что в четверг и субботу проходят матчи Экстралиги. Тем самым мы освобождаем лед под второй приоритет – детей. Количество льда для детей мы автоматически увеличиваем.