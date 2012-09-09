18-летний белорусский пловец Игорь Бокий, завоевавший пять золотых и одну серебряную медаль на Паралимпиаде: Нашей сборной никто не устанавливал медальный план, и это грамотное решение

Новости Беларуси. В копилке белорусской сборной на Паралимпиаде-2012, которая завершается сегодня, 9 сентября, десять медалей – пять золотых, две серебряные и три бронзовые. Шесть из наград – пять золотых и одну серебряную – завоевал 18-летний пловец Игорь Бокий.

Напомним, 31 августа белорус Игорь Бокий завоевал «золото» на дистанции 100 метров баттерфляем, 1 сентября – «серебро» на дистанции 50 метров вольным стилем, 2 сентября – «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем, 3 сентября – «золото» на дистанции 100 метров на спине, 4 сентября – золото на дистанции 400 метров вольным стилем. 7 сентября – вновь «золото» на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Игорь Бокий, белорусский пловец:

Чувства очень приятные. Мне определенно понравилось стоять на пьедестале. На каждую дистанцию я выходил с намерением победить.

К слову, завоевав первую золотую медаль на Паралимпиаде, Игорь пообещал завоевать на Паралимпиаде в британской столице ещё три медали. Как видим, спортсмен не только сдержал обещание, но и «перевыполнил» план.

Геннадий Вишняков, тренер Игоря:

Скажу так: испытываю огромную радость, даже восторг. Рад великолепному выступлению ученика. Порадовал он меня. Считаю, что среди белорусского народа немало талантливых людей. Игорь Бокий – один из них. Мы готовы работать и дальше, чтобы престиж нашей страны поднимался все выше. Мне очень приятно, когда сейчас ко мне подходят многие тренеры, жмут руку… Все восхищены. Для паралимпийского плавания Игорь – это находка, яркий лучик, который будет маяком для всех остальных. Выступление этого парня даст очень сильный толчок для развития всего международного паралимпийского движения.

Родители отвели Игоря на плавание в шестилетнем возрасте, чтобы дисциплинировать ребенка, умерить его непоседливость. В 7 лет у мальчика возникли проблемы со зрением, но Игорь благодаря своему упорству долгое время продолжал соревноваться со здоровыми сверстниками.

Игорь Бокий, белорусский пловец:

На плавание привела мама. Врач сказал, что другие виды спорта с моими проблемами со зрением мне заказаны. Поначалу сопротивлялся, все норовил увильнуть от занятий, но сейчас маме благодарен. Ведь спорт стал моим основным занятием.

Первым тренером будущего чемпиона стала Наталья Позднякова. Впоследствии она вспоминала, как Игорь вставал рано утром в любую погоду и не жаловался: практически ежедневно по две тренировки.

Игорь Бокий, белорусский пловец:

Мой первый тренер Наталья Позднякова подсказала перейти в паралимпийцы. Прошел специальную медкомиссию и открылись новые перспективы. Честно говоря, вначале думал, что будут какие-то отличия от плавания здорового, но здесь просто другие люди, и они плывут слабее – потому что у них есть проблемы со здоровьем.

Игры в Лондоне – первая олимпийская эстафета в карьере спортсмена, до этого юноша принимал участие в чемпионате Европы, где установил три мировых рекорда.

Напомним, Паралимпийские игры – соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями. Спортсмены на Паралимпиаде разделены на три категории – атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата, атлеты с нарушением зрения и атлеты с нарушением интеллекта. Две первых категории разделены еще на несколько подкатегорий в соответствии со степенью тяжести заболеваний спортсменов. Это сделано для того, чтобы участники соревнований находились в равных условиях.

Большинство паралимпийских дисциплин совпадают с олимпийскими, но с поправкой на физическое состояние спортсменов. Так, например, легкоатлеты вместо бега устраивают заезды на инвалидных колясках. Турниры среди волейболистов, баскетболистов, теннисистов и фехтовальщков проводятся сидя на колясках. Плавательных дисциплин в расписании Паралимпиады 148. При этом атлеты принимают участие в рамках одной из 14 категорий.

Игорь соревнуется со спортсменами с категорией зрения Б-3. В этой категории принимают участие спортсмены, чьё состояние между инвалидностью и плохим зрением. Таким пловцам не нужны подсказки тренера во время заплывов: они смутно видят дорожку и самостоятельно меняют позицию, приблизившись к бортику.

Спортсмен признаётся, что перед Паралимпиадой не строил заоблачных планов: надеялся на себя и на свои силы. Загадывать наперёд, по меньшей мере, опасно, утверждает Игорь.

Игорь Бокий, белорусский пловец:

Если бы стал задумываться о медалях, все закончилось бы провалом. Чрезмерное хотение перевозбуждает организм, и ты теряешь концентрацию. Так что я просто плыву от одной дистанции к другой. Нашей сборной никто не устанавливал медальный план, и это грамотное решение, потому что загадывать наперед всегда опасно. Пусть все идет своим ходом, никто излишне не напрягается и стремится показать тот результат, на который готов. Я, например, не слышал слов: «Ты обязан, ты должен».

Золотой человек-амфибия, так называют Игоря некоторые СМИ, заявляет, что, несмотря на проблемы со зрением, готов бороться за место в олимпийской сборной. Спортсмен не скрывает желания догнать Фелпса по количеству олимпийских наград. Напомним, американский пловец Майкл Фелпс установил абсолютный рекорд по количеству олимпийских наград. В его копилке 22 медали: 18 золотых, две серебряных и бронзовых. Для сравнения: Фелпс завершил спортивную карьеру в этом году, после выступления на Олимпиаде-2012, в возрасте 27 лет.

Игорь Бокий, белорусский пловец:

Да, в мои планы входит выступление наравне со здоровыми спортсменами. Надеюсь, что смогу пробиться на следующую Олимпиаду, чтобы там побороться, составить им конкуренцию. Поэтому отнесусь к вопросу серьезно и постараюсь Фелпса заочно на своем уровне достать.

После триумфального выступления белорусского спортсмена на Паралимпиаде в прессе появилось сообщение: «одна из постсоветских стран готова предложить Игорю очень приятный контракт». Пловец эту информацию ни подтвердил и ни опроверг, сославшись на то, что только тренер может решать, что важно и нужно для спортсмена.

Игорь Бокий, белорусский пловец:

Я ничего не буду решать без тренера. Полностью ему доверяю. Он знает, как для меня лучше, и как скажет – так и будет.

Пятикратный чемпион Паралимпиады студент 1-го курса заочной формы специальности «Логистика» Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. На сайте Института появилось поздравление с высочайшими достижениями в спорте.

Сообщение на сайте Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ:

Игорь, поздравляем с высочайшими достижениями в спорте – олимпийскими медалями и мировыми рекордами!

Желаем успехов в покорении спортивных вершин, удачи и здоровья!