Прямой эфир

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

22 апреля 2025 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Печальная новость сегодня пришла из Москвы. На 92-м году ушел из жизни народный художник СССР Зураб Церетели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мире искусства он получил известность благодаря своим скульптурам. Среди знаменитых работ автора – монумент «Победа» на Поклонной горе в Москве, скульптура «Времена года» на Манежной площади, памятник жертвам трагедии в Беслане. Он трудился до последнего дня своей жизни. В мастерской художника осталось множество незавершенных работ. Зураб Церетели оставил яркий след в истории, с ним ушла целая эпоха монументального искусства. Соболезнования родным и близким народного художника выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели-2

«Ушел из жизни необыкновенно талантливый человек, профессиональная деятельность которого – пример преданного служения искусству. Созданные мастером масштабные произведения покоряют смелостью мысли и совершенной техникой исполнения. Творчество Зураба Константиновича преодолевало границы и расстояния, способствовало укреплению духовных и культурных связей между народами. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», – говорится в соболезновании.

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Папу Римского Франциска похоронят 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре
22 апреля 2025 10:39

Папу Римского Франциска похоронят 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре

«Тяп-ляп не получится!» – Лукашенко объяснил, почему начинает реанимацию агросервиса со Шклова
22 апреля 2025 10:32

«Тяп-ляп не получится!» – Лукашенко объяснил, почему начинает реанимацию агросервиса со Шклова

Около 57 тыс. белорусских школьников написали республиканскую контрольную по истории Беларуси
22 апреля 2025 09:28

Около 57 тыс. белорусских школьников написали республиканскую контрольную по истории Беларуси