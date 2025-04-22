Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

Печальная новость сегодня пришла из Москвы. На 92-м году ушел из жизни народный художник СССР Зураб Церетели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мире искусства он получил известность благодаря своим скульптурам. Среди знаменитых работ автора – монумент «Победа» на Поклонной горе в Москве, скульптура «Времена года» на Манежной площади, памятник жертвам трагедии в Беслане. Он трудился до последнего дня своей жизни. В мастерской художника осталось множество незавершенных работ. Зураб Церетели оставил яркий след в истории, с ним ушла целая эпоха монументального искусства. Соболезнования родным и близким народного художника выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.