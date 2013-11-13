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12-летний Михаил Грудковский из Узды победил на X Международном турнире по боксу «Полесье-2013»

13 ноября 2013 14:00
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Новости Беларуси. Юный спортсмен из Узды стал чемпионом X Международного турнира по боксу «Полесье-2013». 12-летний Михаил Грудковский в весовой категории до 46 килограммов уверенно выиграл все бои. Турнир проходил в Лельчицах и собрал около 120 спортсменов из Беларуси, Украины и Молдовы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Боксом Михаил занимается на протяжении четырех лет. И уже с первых тренировок демонстрировал отличные успехи. Был первым на областных и республиканских соревнованиях. Тренеры уверены: у мальчика перспективное спортивное будущее.

Михаил Грудковский, победитель X Международного турнира по боксу:
Я думаю, что главное тренироваться. Здоровье улучшилось, сильнее стал.

Дмитрий Кучук, директор Узденской детско-юношеской спортивной школы:
Четыре года он занимается боксом, никогда не пропускает, выезжает на все соревнования. Это, честно вам скажу, добросовестный мальчик, он хорошо учится, тренируется до самого конца, до последней минуты нашей тренировки. И, когда выступает на ринге, он слышит тренера, слышит, что ему подсказывает он. Я уверен, что у него спортивная карьера будет расти и он достигнет больших результатов.

# Мировой бокс # Дмитрий Кучук # Михаил Грудковский # Узденская детско-юношеская спортивная школа

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