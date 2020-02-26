Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: яйца, рис, имбирь, репчатый лук, чеснок, томаты, перец чили, кинза, растительное масло, мука, куркума. А также кунжутное масло, уксус рисовый, соевый соус и свежие огурцы.

3 яйца отправляем в холодную воду и варим вкрутую 10-12 минут. Готовые яйца опускаем в холодную воду.

Рис хорошо промываем, заливаем холодной водой и ставим вариться. Когда вода закипит, уменьшаем нагрев и накрываем крышкой. Томим рис еще 7 минут.

Свежий имбирь очищаем и мелко нарезаем.

Измельчаем 2 зубчика чеснока.

Репчатый лук очищаем и мелко нарезаем.

Нарезаем 3 томата.

Добавляем к луку, чесноку и имбирю небольшое количество перца чили.

Очищаем сваренные яйца.

Для панировки смешиваем 2 ст. л. пшеничной муки и половину ст. л. куркумы.

В глубокой сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем яйца в панировке. Выкладываем яйца на тарелку.

В масло отправляем смесь из лука, чеснока, имбиря и перца. Обжариваем до мягкого состояния и добавляем томаты. Также добавляем 1 ст. л. соевого соуса и щепотку сахара. Отправляем в соус немного кунжутного масла. Тушим соус на среднем нагреве.

Яйца разрезаем на две части и отправляем в соус.

Очищаем от кожуры огурцы. Нарезаем на тонкие кольца. Выкладываем в салатник.

Добавляем к огурцам 1 ст. л. кунжутного масла, листья кинзы и половину ст. л. рисового уксуса. Можно добавить щепотку черного молотого перца.

Добавляем в салат 1 ст. л. сахара. Перемешиваем. Выкладываем в форму готовый рис.

Выкладываем рядом с рисом соус и яйца. Подаем блюдо с салатом из огурцов.