Прямой эфир

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт

26 февраля 2020 07:08
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Ингредиенты: яйца, рис, имбирь, репчатый лук, чеснок, томаты, перец чили, кинза, растительное масло, мука, куркума. А также кунжутное масло, уксус рисовый, соевый соус и свежие огурцы.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-1

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-3

3 яйца отправляем в холодную воду и варим вкрутую 10-12 минут. Готовые яйца опускаем в холодную воду.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-6

Рис хорошо промываем, заливаем холодной водой и ставим вариться. Когда вода закипит, уменьшаем нагрев и накрываем крышкой. Томим рис еще 7 минут.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-9

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-11

Свежий имбирь очищаем и мелко нарезаем.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-14

Измельчаем 2 зубчика чеснока.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-17

Репчатый лук очищаем и мелко нарезаем.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-20

Нарезаем 3 томата.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-23

Добавляем к луку, чесноку и имбирю небольшое количество перца чили.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-26

Очищаем сваренные яйца.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-29

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-31

Для панировки смешиваем 2 ст. л. пшеничной муки и половину ст. л. куркумы.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-34

В глубокой сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем яйца в панировке. Выкладываем яйца на тарелку.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-37

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-39

В масло отправляем смесь из лука, чеснока, имбиря и перца. Обжариваем до мягкого состояния и добавляем томаты. Также добавляем 1 ст. л. соевого соуса и щепотку сахара. Отправляем в соус немного кунжутного масла. Тушим соус на среднем нагреве.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-42

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-44

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-46

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-48

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-50

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-52

Яйца разрезаем на две части и отправляем в соус.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-55

Очищаем от кожуры огурцы. Нарезаем на тонкие кольца. Выкладываем в салатник.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-58

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-60

Добавляем к огурцам 1 ст. л. кунжутного масла, листья кинзы и половину ст. л. рисового уксуса. Можно добавить щепотку черного молотого перца.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-63

Добавляем в салат 1 ст. л. сахара. Перемешиваем.

Выкладываем в форму готовый рис.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-66

Выкладываем рядом с рисом соус и яйца.

Подаем блюдо с салатом из огурцов.

Яйца с рисом и салатом из огурцов. Пошаговый рецепт-69

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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