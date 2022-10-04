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Рецепт средиземноморской яичницы-глазуньи с овощами от кулинара

04 октября 2022 14:13
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим средиземноморскую яичницу-глазунью с овощами.

Рецепт средиземноморской яичницы-глазуньи с овощами от кулинара-1

Подготовим наши овощи к обжарке. Начнем с лука. Режем достаточно большими кусочками. Сразу же разогреем сковородку, приступаем к перцу. Болгарский перец тоже режем на одинаковые кусочки. Теперь томат. Также нам нужно порубить оливки, можно в произвольной форме.

Рецепт средиземноморской яичницы-глазуньи с овощами от кулинара-4

Начинаем обжаривать овощи, но будем делать это постепенно, лук и перец будут обжариваться немного дольше. Наливаем масло на сковородку, перекладываем лук и перец на сковородку. Пока обжариваются лук и перец, добавим орегано, чтобы он тоже отдал все свои ароматы. Теперь добавим оливки. Помешиваем.

Рубим петрушку. Отправляем томаты к нашим овощам. Снова все перемешиваем. Теперь очередь зелени. Овощи готовы, осталось добавить яйца. Я предпочитаю фермерские яйца от Слонимской птицефабрики от кур свободного выгула.

Рецепт средиземноморской яичницы-глазуньи с овощами от кулинара-7

В обжаренных овощах сделаем небольшие ячейки по типу шакшука, вбиваем яйца. Сразу присыпаем все крупной морской солью. Накрываем крышкой. Завтрак готов. Приятного аппетита.

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