Рецепт от шеф-повара: французские горячие бутерброды за 10 минут

Традиционный французский завтрак - чашка кофе и круассаны. Но в каждом правиле есть исключения. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ шеф-повар Марк Ульрих приготовил французский завтрак, который может сделать каждый белорус буквально за 10 минут.

Марк Ульрих, шеф-повар:

Я буду готовить сегодня принципиально горячие бутерброды с ветчиной и сыром. Очень просто, очень легко, но очень вкусно!

Ингредиенты:

Тостовый хлеб

Твердый сыр

Сыр Пармезан

Ветчина

Сливки (жирность 22%)

Сливочное масло

Яйца

Петрушка

Уксус