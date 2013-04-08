Рецепт от шеф-повара: французские горячие бутерброды за 10 минут

Традиционный французский завтрак - чашка кофе и круассаны. Но в каждом правиле есть исключения. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ шеф-повар Марк Ульрих приготовил французский завтрак, который может сделать каждый белорус буквально за 10 минут.
Марк Ульрих, шеф-повар:
Я буду готовить сегодня принципиально горячие бутерброды с ветчиной и сыром. Очень просто, очень легко, но очень вкусно!
Ингредиенты:
Тостовый хлеб
Твердый сыр
Сыр Пармезан
Ветчина
Сливки (жирность 22%)
Сливочное масло
Яйца
Петрушка
Уксус