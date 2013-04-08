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Рецепт от шеф-повара: французские горячие бутерброды за 10 минут

08 апреля 2013 08:37
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Традиционный французский завтрак - чашка кофе и круассаны. Но в каждом правиле есть исключения. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ шеф-повар Марк Ульрих приготовил французский завтрак, который может сделать каждый белорус буквально за 10 минут.

Марк Ульрих, шеф-повар:
Я буду готовить сегодня принципиально горячие бутерброды с ветчиной и сыром. Очень просто, очень легко, но очень вкусно!  

Ингредиенты:

Тостовый хлеб
Твердый сыр
Сыр Пармезан
Ветчина
Сливки (жирность 22%)
Сливочное масло
Яйца
Петрушка
Уксус

# Рецепты # Фотофакт # Завтрак

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