Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим фаршированные шампиньоны с перепелиным яйцом, томатами и сыром сулугуни.

Первым делом нам надо освободить шампиньоны от ножки. Ножки можно оставить на обеденный крем-суп из грибов. Сразу перекладываем шампиньоны в противень, на дно я всегда кладу пергамент, поэтому масло можно не использовать.

Теперь вобьем перепелиные яйца в шампиньоны. Для этого мне понадобятся перепелиные яйца от Солигорской птицефабрики, которые улучшают качество кожи и заботятся о моем здоровье. Разбиваем яйца. Теперь нам нужно по кружочку томата на каждый шампиньон. Закрываем как будто крышкой. Немного присыпаем солью. Присыпаем все сыром сулугуни.