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Рецепт фаршированных шампиньонов с перепелиным яйцом, томатами и сыром

05 октября 2022 12:43
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим фаршированные шампиньоны с перепелиным яйцом, томатами и сыром сулугуни.

Рецепт фаршированных шампиньонов с перепелиным яйцом, томатами и сыром-1

Первым делом нам надо освободить шампиньоны от ножки. Ножки можно оставить на обеденный крем-суп из грибов. Сразу перекладываем шампиньоны в противень, на дно я всегда кладу пергамент, поэтому масло можно не использовать.

Рецепт фаршированных шампиньонов с перепелиным яйцом, томатами и сыром-4

Теперь вобьем перепелиные яйца в шампиньоны. Для этого мне понадобятся перепелиные яйца от Солигорской птицефабрики, которые улучшают качество кожи и заботятся о моем здоровье. Разбиваем яйца. Теперь нам нужно по кружочку томата на каждый шампиньон. Закрываем как будто крышкой. Немного присыпаем солью. Присыпаем все сыром сулугуни.

Рецепт фаршированных шампиньонов с перепелиным яйцом, томатами и сыром-7

Отправляем в духовку до готовности и золотистой корочки. Шампиньоны прекрасно запеклись, перекладываем в сервировочную тарелку. Порубим немного петрушки. Присыпаем все зеленью и подаем к столу.

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