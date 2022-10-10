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Полезная брускетта с печенью трески на завтрак. Готовим с кулинаром

10 октября 2022 12:09
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим очень питательную и полезную брускетту с печенью трески.

Полезная брускетта с печенью трески на завтрак. Готовим с кулинаром-1

В первую очередь разогрею сковородку и обжарю хлеб. Просто подсушим на сухой сковородке без масла. Приступаем к нарезке овощей. Мелко порубим укроп.

Полезная брускетта с печенью трески на завтрак. Готовим с кулинаром-4

Переворачиваем хлеб. Он уже подсушился, перекладываем все на сервировочную тарелку. Теплый хлеб я смажу крем-чизом со вкусом вяленых томатов. По верху крем-чиза посыпаем укропом. Выкладываем нарезанный огурец, печень трески.

Полезная брускетта с печенью трески на завтрак. Готовим с кулинаром-7

Для вкуса и свежести добавим пару капель лимона, украсим укропом. В печени трески очень много витамина А, что благотворно влияет на состояние вашей кожи. Наш завтрак готов, приятного аппетита!

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