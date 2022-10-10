Полезная брускетта с печенью трески на завтрак. Готовим с кулинаром

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим очень питательную и полезную брускетту с печенью трески.

В первую очередь разогрею сковородку и обжарю хлеб. Просто подсушим на сухой сковородке без масла. Приступаем к нарезке овощей. Мелко порубим укроп.

Переворачиваем хлеб. Он уже подсушился, перекладываем все на сервировочную тарелку. Теплый хлеб я смажу крем-чизом со вкусом вяленых томатов. По верху крем-чиза посыпаем укропом. Выкладываем нарезанный огурец, печень трески.