Полезная брускетта с печенью трески на завтрак. Готовим с кулинаром

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим очень питательную и полезную брускетту с печенью трески.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим очень питательную и полезную брускетту с печенью трески.
В первую очередь разогрею сковородку и обжарю хлеб. Просто подсушим на сухой сковородке без масла. Приступаем к нарезке овощей. Мелко порубим укроп.
Переворачиваем хлеб. Он уже подсушился, перекладываем все на сервировочную тарелку. Теплый хлеб я смажу крем-чизом со вкусом вяленых томатов. По верху крем-чиза посыпаем укропом. Выкладываем нарезанный огурец, печень трески.
Для вкуса и свежести добавим пару капель лимона, украсим укропом. В печени трески очень много витамина А, что благотворно влияет на состояние вашей кожи. Наш завтрак готов, приятного аппетита!
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