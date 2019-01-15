Готовим творожный пирог с цитрусовым ароматом. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак мы приготовим творожный пирог с тонким цитрусовым ароматом. Для него нам потребуется: мука, яйца, сахар, творог, разрыхлитель, апельсин и чернослив.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак мы приготовим творожный пирог с тонким цитрусовым ароматом. Для него нам потребуется: мука, яйца, сахар, творог, разрыхлитель, апельсин и чернослив.
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Как приготовить творожный пирог с цитрусовым ароматом? Узнаете, посмотрев видеоматериал.