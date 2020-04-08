Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: мука, свежие дрожжи, вода, оливковое мало, соль и сахар, яйца. Для начинки нам понадобятся сладкий перец, помидоры, перец чили, петрушка, лук, чеснок и свинина. А также паприка, орегано, оливковое масло.
Ингредиенты: мука, свежие дрожжи, вода, оливковое мало, соль и сахар, яйца. Для начинки нам понадобятся сладкий перец, помидоры, перец чили, петрушка, лук, чеснок и свинина. А также паприка, орегано, оливковое масло.
Дрожжи растапливаем с 1 ст. л. сахара. Добавляем соль. Наливаем постепенно 150 мл воды.
Добавляем муку.
Добавляем в тесто 1 ч. л. оливкового масла.
Замешиваем тесто, накрываем полотенцем и отставляем в сторону.
Отвариваем вкрутую яйца.
150 гр мяса нарезаем тонкими полосками.
2 зубчика чеснока измельчаем.
Нарезаем мелко 1 луковицу.
Выкладываем свинину в глубокую посуду. Отправляем к мясу 1/2 ст. л. красной паприки, а также 1/2 ст. л. орегано. Добавляем в маринад чеснок, соль и щепотку сахара.
Добавляем в мясо 1 ст. л. оливкового масла.
Нагреваем в скороде оливковое масло. Жарим мясо до мягкого состояния и откладываем в отдельную посуду.
Мелко нарезаем болгарский перец.
Помидоры нарезаем на небольшие кусочки.
На масле, которое осталось после мяса, поджариваем сначала перец, лук и чеснок. Позже – помидоры.
Измельчаем листья петрушки.
Очищаем сваренные яйца. Нарезаем на 3-4 кольца.
Слегка подогреваем форму для выпечки.
Тесто раскатываем и выкладываем в форму.
Отправляем в начинку часть мяса, овощи, вторую часть мяса и сверху яйца. Присыпаем измельченным перцем чили и петрушкой.
Смазываем пирог взбитым желтком или белком.
Заворачиваем пирог.
Отправляем пирог в предварительно разогретую духовку на 180 гр.
Готовим 30 минут.
Блюдо готово. Приятного аппетита!