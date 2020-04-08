Прямой эфир

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт

08 апреля 2020 09:15
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Ингредиенты: мука, свежие дрожжи, вода, оливковое мало, соль и сахар, яйца. Для начинки нам понадобятся сладкий перец, помидоры, перец чили, петрушка, лук, чеснок и свинина. А также паприка, орегано, оливковое масло.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-1

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-3

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-5

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-7

Дрожжи растапливаем с 1 ст. л. сахара. Добавляем соль. Наливаем постепенно 150 мл воды.

Добавляем муку.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-10

Добавляем в тесто 1 ч. л. оливкового масла.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-13

Замешиваем тесто, накрываем полотенцем и отставляем в сторону.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-16

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-18

Отвариваем вкрутую яйца.

150 гр мяса нарезаем тонкими полосками.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-21

2 зубчика чеснока измельчаем.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-24

Нарезаем мелко 1 луковицу.

Выкладываем свинину в глубокую посуду. Отправляем к мясу 1/2 ст. л. красной паприки, а также 1/2 ст. л. орегано. Добавляем в маринад чеснок, соль и щепотку сахара.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-27

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-29

Добавляем в мясо 1 ст. л. оливкового масла.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-32

Нагреваем в скороде оливковое масло. Жарим мясо до мягкого состояния и откладываем в отдельную посуду.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-35

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-37

Мелко нарезаем болгарский перец.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-40

Помидоры нарезаем на небольшие кусочки.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-43

На масле, которое осталось после мяса, поджариваем сначала перец, лук и чеснок. Позже – помидоры.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-46

Измельчаем листья петрушки.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-49

Очищаем сваренные яйца. Нарезаем на 3-4 кольца.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-52

Слегка подогреваем форму для выпечки.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-55

Тесто раскатываем и выкладываем в форму.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-58

Отправляем в начинку часть мяса, овощи, вторую часть мяса и сверху яйца. Присыпаем измельченным перцем чили и петрушкой.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-61

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-63

Смазываем пирог взбитым желтком или белком.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-66

Заворачиваем пирог.

Отправляем пирог в предварительно разогретую духовку на 180 гр.

Готовим 30 минут.

Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт-69

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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