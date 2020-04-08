Готовим мясной пирог по-испански. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: мука, свежие дрожжи, вода, оливковое мало, соль и сахар, яйца. Для начинки нам понадобятся сладкий перец, помидоры, перец чили, петрушка, лук, чеснок и свинина. А также паприка, орегано, оливковое масло.

Дрожжи растапливаем с 1 ст. л. сахара. Добавляем соль. Наливаем постепенно 150 мл воды. Добавляем муку.

Добавляем в тесто 1 ч. л. оливкового масла.

Замешиваем тесто, накрываем полотенцем и отставляем в сторону.

Отвариваем вкрутую яйца. 150 гр мяса нарезаем тонкими полосками.

2 зубчика чеснока измельчаем.

Нарезаем мелко 1 луковицу. Выкладываем свинину в глубокую посуду. Отправляем к мясу 1/2 ст. л. красной паприки, а также 1/2 ст. л. орегано. Добавляем в маринад чеснок, соль и щепотку сахара.

Добавляем в мясо 1 ст. л. оливкового масла.

Нагреваем в скороде оливковое масло. Жарим мясо до мягкого состояния и откладываем в отдельную посуду.

Мелко нарезаем болгарский перец.

Помидоры нарезаем на небольшие кусочки.

На масле, которое осталось после мяса, поджариваем сначала перец, лук и чеснок. Позже – помидоры.

Измельчаем листья петрушки.

Очищаем сваренные яйца. Нарезаем на 3-4 кольца.

Слегка подогреваем форму для выпечки.

Тесто раскатываем и выкладываем в форму.

Отправляем в начинку часть мяса, овощи, вторую часть мяса и сверху яйца. Присыпаем измельченным перцем чили и петрушкой.

Смазываем пирог взбитым желтком или белком.

Заворачиваем пирог. Отправляем пирог в предварительно разогретую духовку на 180 гр. Готовим 30 минут.