Прямой эфир

Бургер с тунцом на завтрак. Самый простой рецепт

03 октября 2022 16:41
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим очень быстрый и сбалансированный бургер с тунцом и томатами.

Чтобы не тратить драгоценное время, поджарим яйцо и подогреем булочки сразу на одной сковородке.

Бургер с тунцом на завтрак. Самый простой рецепт-1

Разогреваем сковородку. Разрезаем булочку вдоль. Совсем чуть-чуть масла наливаем на сковородку, распределяем силиконовой кисточкой. Теперь нам надо поджарить яйцо. Я предпочитаю фермерские яйца от Солигорской птицефабрики от кур свободного выгула.

Бургер с тунцом на завтрак. Самый простой рецепт-4

Делаем глазунью с жидким желтком. Сразу рядом подогреваем булочку. И подготовим наши овощи. Томат нарезаем кольцами. Немного перьев синего лука.

Бургер с тунцом на завтрак. Самый простой рецепт-7

Приступаем к сборке бургера с тунцом. Булочка уже прогрелась, намажем немного сливочного сыра. Теперь консервированный тунец, жареное яйцо, два кружочка томата, перышки лука. Немного сбрызнем лимоном. Добавим немного крупной морской соли.

Бургер с тунцом на завтрак. Самый простой рецепт-10

Накрываем верхней булочкой, ее также смазываем сливочным сыром. Как вариант, можно добавить немного зелени и огурец. Наш завтрак готов, приятного аппетита!

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