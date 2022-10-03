Бургер с тунцом на завтрак. Самый простой рецепт

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим очень быстрый и сбалансированный бургер с тунцом и томатами.
Чтобы не тратить драгоценное время, поджарим яйцо и подогреем булочки сразу на одной сковородке.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим очень быстрый и сбалансированный бургер с тунцом и томатами.
Чтобы не тратить драгоценное время, поджарим яйцо и подогреем булочки сразу на одной сковородке.
Разогреваем сковородку. Разрезаем булочку вдоль. Совсем чуть-чуть масла наливаем на сковородку, распределяем силиконовой кисточкой. Теперь нам надо поджарить яйцо. Я предпочитаю фермерские яйца от Солигорской птицефабрики от кур свободного выгула.
Делаем глазунью с жидким желтком. Сразу рядом подогреваем булочку. И подготовим наши овощи. Томат нарезаем кольцами. Немного перьев синего лука.
Приступаем к сборке бургера с тунцом. Булочка уже прогрелась, намажем немного сливочного сыра. Теперь консервированный тунец, жареное яйцо, два кружочка томата, перышки лука. Немного сбрызнем лимоном. Добавим немного крупной морской соли.
Накрываем верхней булочкой, ее также смазываем сливочным сыром. Как вариант, можно добавить немного зелени и огурец. Наш завтрак готов, приятного аппетита!
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