Жительница Могилева обвиняет сотрудников «скорой» в отказе везти в больницу мужа, весившего более 100 кг

Новости Могилева. Вызов скорой помощи на дом в Могилеве обернулся скандалом. Местная жительница пожаловалась, что медработники отказались переносить пациента в машину неотложки. Сослались якобы на то, что больной слишком много весит. И посоветовали женщине самой решить проблему. У медиков иная версия.

Местная жительница теперь ищет правды. Кто же все-таки должен транспортировать больного?

Казимиру Владимировичу на днях исполняется 65. После инсульта мужчина только начал отходить. А вот его супруга Антонина Владимировна до сих пор не может прийти в себя. Ночью мужу стало плохо. Вызвала скорую. Бригада приехала быстро. Медицинскую помощь оказала. А вот транспортировать больного отказалась. Женщине пришлось будить соседей.

Антонина Селицкая:

На дворе 21 век, но в былые времена, я хорошо помню, я не помню, чтобы такое было. Были жесткие носилки, и человека с 3 этажа сносили. Никого не звали. В чем дело? Что с медициной произошло?

На вызов к Селицким приехала бригада интенсивной терапии. Фельдшер, доктор и санитар. Медики утверждают, транспортировали больного сами. А у супруги просто помощи попросили. Ведь им помимо пациента нужно переносить еще кучу аппаратуры.

Александр Басенко, главный врач Могилевской городской станции скорой медицинской помощи:

Безусловно, в должностные обязанности сотрудника скорой медицинской помощи входит переноска пациентов. Сотрудников бригады, которые сопровождали пациента с руками в карманах или не участвовавших ни в чем, такого не было. В объяснительных написано, что все участвовали в процессе переноски.

Александр Демиденков, врач бригады интенсивной терапии Могилевской городской станции скорой медицинской помощи:

Мужчина весил 100 килограмм, фельдшер несла сумки наши, а мы санитарам помогали, несли больного и нам помогали 2 парня.

Согласно постановлению Министерства труда и соцзащиты, максимальная нагрузка для одного работника скорой помощи — 50 килограммов. Получается, если пациент весил 100, двое мужчин вполне могли его перенести из дома в машину неотложки.

Олег Стригун, начальник управления контроля бюджетно-финансовой и социальной сферы Комитета госконтроля Могилёвской области:

Здесь возникает проблема в кадровом обеспечении службы «Скорой помощи» города Могилева. На сегодняшний момент она не полностью укомплектована, соответствующие предложения по разрешению ситуации Комитетом подготовлены.

Антонина Владимировна, муж которой оказался на грани жизни и смерти, решила искать правды до конца. Говорит, понимает, что труд медработников не из легких. Но, когда каждая минута дорога, долг каждого, кто давал клятву Гиппократа, - делать это не задумываясь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ