Жертвами землетрясения в Италии стали около сотни человек

Число раненых, и людей, остающихся под обломками в область Абруццо, пока не известно. По некоторым данным – только раненых около полутора тысяч.

Спасатели говорят, что количество погибших может возрасти. В стране объявлено чрезвычайное положение. Спасательные работы продолжаются. В зоне бедствия разрушено более 10-ти тысяч зданий. Повреждены линии электропередач и телефонная связь. 50 тысяч жителей остались без крова. Кроме того, поступают сообщения о новых подземных толчках.

Министерство иностранных дел Беларуси настоятельно рекомендует нашим гражданам в ближайшее время воздержаться от поездок в область Италии, пострадавшую от землетрясения.

В связи с землетрясением в итальянской области Абруццо, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнование Президенту Италии Джорджо Наполитано, а также родным и близким погибших.