Женщина и 5-летний ребёнок, сбросившиеся с моста в Гомеле – жительницы Брянской области

Новости Беларуси. 35-летняя женщина и её дочь – жительницы города Клинцы Брянской области. По предварительной информации, мать обрекла себя и собственного ребёнка на смерть из-за проблем с жильём.

Напомним, с автомобильного моста в реку Сож молодая женщина столкнула ребёнка, после чего сама прыгнула в воду. Благодаря неравнодушным очевидцам они остались живы. На помощь бросились электромеханик РУП «Белтелеком» и врач-хирург Ветковской районной больницы.

Александр, очевидец произошедшего (в интервью «Комсомольской правде»):

От дамочки разило алкоголем, я ее дотащил почти до берега, но не мог дальше, поэтому тот мужчина, который спасал ребенка, помог мне. Когда все уже были на берегу, женщина говорила о том, что у нее забрали квартиру, ей теперь негде жить, поэтому и прыгала. Скоро приехали спасатели, милиция и врачи.

С диагнозом «общее переохлаждение» женщина доставлена в городскую больницу скорой медицинской помощи, её дочь – в областную клиническую больницу. Обстоятельства произошедшего ещё предстоит выяснить.

СБ. Беларусь сегодня:

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