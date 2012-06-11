Землетрясение в Турции 10 июня 2012

Новости Турции. В Турции вблизи курортной провинции Мугла в 15:45 местного времени 10 июня около 30 секунд длилось землетрясение магнитудой 6,1.

Многие жители районов, где ощущалось воздействие подземной стихии, в спешке покинули свои дома. В ряде отелей Антальи и Муглы были эвакуированы туристы. 59 человек после замлетрясения обратились за медицинской помощью, в том числе 54 человека в курортном городе Фетхие. Шесть человек получили травмы после того, как выпрыгнули из окон и балконов, в том числе один - тяжелые, двое госпитализированы с средечным приступом.

По данным турецких электронных СМИ, в результате землетрясения в ряде домов в провинции Мугла, в основном в сельской местности, образовались трещины.

Среди пострадавших на курортах Турции во время сильного землетрясения белорусов нет. Об этом нам сообщили в посольстве Беларуси в Турции. Все пострадавшие – местные граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.