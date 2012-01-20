Землетрясение в Иране. Пострадали более 100 человек, разрушены или повреждены десятки домов

Землетрясение в 5,5 магнитуд сотрясло северо-восток Ирана. О жертвах не сообщается. Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах от города Нишапур.



В ряде населенных пунктов разрушены или повреждены десятки домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Иран входит в десятку самых сейсмоопасных районов земного шара. Здесь почти каждые десять лет происходит землетрясение магнитудой более семи. Жертвами природной катастрофы в городе Бам в декабре 2003-го стали более 31 тысячи человек. Сам населенный пункт, а также знаменитая крепость были разрушены.