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Землетрясение в Иране. Пострадали более 100 человек, разрушены или повреждены десятки домов

20 января 2012 08:27
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Землетрясение в 5,5 магнитуд сотрясло северо-восток Ирана. О жертвах не сообщается. Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах от города Нишапур.

В ряде населенных пунктов разрушены или повреждены десятки домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран входит в десятку самых сейсмоопасных районов земного шара. Здесь почти каждые десять лет происходит землетрясение магнитудой более семи. Жертвами природной катастрофы в городе Бам в декабре 2003-го стали более 31 тысячи человек. Сам населенный пункт, а также знаменитая крепость были разрушены.

Землетрясение в Иране. Пострадали более 100 человек, разрушены или повреждены десятки домов-1

Землетрясение в Иране. Пострадали более 100 человек, разрушены или повреждены десятки домов-3

Землетрясение в Иране. Пострадали более 100 человек, разрушены или повреждены десятки домов-5

# происшествия # Землетрясения # Фотофакт

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