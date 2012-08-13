Землетрясение в Иране: погибли 300 человек, пострадали 16 000. Лукашенко выразил соболезнования

Новости Ирана. В Иране остановлена спасательная операция в регионах, пострадавших от двух землетрясений. Мощные подземные толчки, произошедшие накануне на северо-западе страны, привели к масштабным разрушениям. Пострадали более сотни населенных пунктов. Около 16 тысяч человек остались без крыши над головой. В скорбном списке — уже около 300 человек. Более 2 тысяч пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент ситуация в регионе остается напряженной.

Президент Александр Лукашенко в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Ирана, а также родным и близким погибших.

В Иране 13 августа – день траура по погибшим в результате двух мощных землетрясений.

Местные власти опасаются, повторных подземных толчков, которых уже было зафиксировано около 60. Любой из них может оказаться столь же разрушительным, как и первые два землетрясения.