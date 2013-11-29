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Землетрясение в Иране. Минимум 8 человек погибли, более 200 пострадали

29 ноября 2013 09:20
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Новости Ирана. Мощное землетрясение магнитудой 5,7 не на шутку встревожило жителей Ирана. Подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Боразджан. Очаг залегал на глубине чуть более 16 км. Стихия унесла жизни как минимум восьми человек. Более двух сотен пострадали. Пока это только предварительные данные. В пострадавшие районы направлены спасатели и медики. Не исключено, что число жертв может возрасти. В зоне бедствия разрушено до трети всех домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

 

# происшествия # Землетрясение

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