«Забрать погибшее животное браконьер, видимо, не решился – и туша медведя стала добычей хищников»

Новости Беларуси. Бурый медведь попал в ловушку браконьера и стал добычей хищников. Металлические петли были расставлены в лесу у деревни Рожно на территории Березинского биосферного заповедника.

Пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

Забрать погибшее животное нелегал, видимо, не решился – и туша медведя стала добычей хищников. Бурый медведь включен в Красную книгу Беларуси и является объектом СИТЕС. Причиненный природе вред оценивается в 2400 базовых величин или 55,2 тысячи рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся следственные мероприятия по установлению причастных к незаконной охоте.

Буквально неделю назад могилевские спасатели вызволили из браконьерской петли лосенка.

Животное запуталось в браконьерской петле из проволоки и к моменту прибытия инспекторов совершенно выбилось из сил. К тому же, как выяснилось позже, детеныш был ранен. Чтобы вызволить лосенка из плена его пришлось обездвижить (здесь подробнее).