За попытку провести несанкционированный гей-парад в Москве задержано более 30 человек

Среди задержанных есть белорусы. Российские геи и лесбиянки, как и обещали, попытались устроить в день финала «Евровидения» «Славянский гей-парад».

Для этого они даже сменили место встречи. Вместо заявленного ранее Новопушкинского сквера в центре столицы, хитрые представители секс-меньшинств собрались на Воробьевых горах.

Отметим, что корреспондентов и противников гей-парада пришло раз в 10 больше, чем самих геев – около 200 человек. А узнав про толпу на Вробьевых горах, почти мгновенно подтянулась московская милиция и ОМОН. В итоге устроить гей-парад активистам секс-меньшинств не дали. Милиция задержала более 30 участников гей-парада, из которых 11 имеют белорусское гражданство, сообщают информагентства.