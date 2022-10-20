В Минске нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с участием 5 авто

22-летний мужчина, управляя каршеринговым авто, двигался со стороны улицы Казинца в направлении Брилевской. Не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение. Машина оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с Honda, Hyundai, Geely и Mercedes. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир каршеринга, а также водитель и пассажир автомобиля Honda. Их госпитализировали. Установлено, что мужчина за рулем каршерингового авто был пьян. В его крови обнаружили более 3 промилле алкоголя. Нетрезвым оказался и его пассажир.