Як-42 рухнул в 5 километрах от дома Александра Галимова

Первый тренер Александра Галимова Николай Казакевич живет рядом с тем местом, где рухнул самолет с командой. И Сашин дом расположен неподалеку, километрах в пяти. Его отец был там, на месте катастрофы. Узнав о том, что случилось, он проехал эти пять километров на машине, бросился в воду и переплыл Волгу. Даже стал помогать водолазам вытаскивать ребят. Он еще не знал, что Саню уже увезли, пишет «Советский спорт». У Александра Галимова врачи констатировали ожог 90% поверхности тела, в том числе ожог верхних дыхательных путей, ушиб легкого и почки. Во время взрыва он вдохнул несколько раз образовавшийся газ – это самое тяжелое. Ему требуется пересадка трахеи. У Саши не только внешние ожоги, обожжены и внутренние органы, легкие. Все зависит от того, сможет ли его организм справиться с этим.