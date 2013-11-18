Новости Сирии. Взрыв в правительственном здании под Дамаском унес жизни более 30 военнослужащих. Среди погибших – четыре генерала. Взрывные устройства, по предварительным данным, были заложены в подвале здания. А это значит, что организаторы, несмотря на охрану, смогли проникнуть внутрь. Ответственность за атаку уже взяла на себя повстанческая сирийская организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни обстановка в Дамаске и окрестностях обостряется по мере того, как повстанцы терпят поражения от правительственных сил в районе Алеппо. Гражданская война в Сирии продолжается уже более 2,5 лет. Жертвами конфликта, по оценкам правозащитников, стали более 120 тысяч человек.