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Взрыв в правительственном здании под Дамаском унес жизни более 30 военнослужащих

18 ноября 2013 06:31
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Новости Сирии. Взрыв в правительственном здании под Дамаском унес жизни более 30 военнослужащих. Среди погибших – четыре генерала. Взрывные устройства, по предварительным данным, были заложены в подвале здания. А это значит, что организаторы, несмотря на охрану, смогли проникнуть внутрь. Ответственность за атаку уже взяла на себя повстанческая сирийская организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни обстановка в Дамаске и окрестностях обостряется по мере того, как повстанцы терпят поражения от правительственных сил в районе Алеппо. Гражданская война в Сирии продолжается уже более 2,5 лет. Жертвами конфликта, по оценкам правозащитников, стали более 120 тысяч человек.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Сирии

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