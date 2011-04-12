Взрыв в минском метро. В пункты переливания крови пришли сотни минчан

С раннего утра доноры выстраивались в очереди, чтобы помочь пострадавшими в результате взрыва. На станциях поддерживается 3-4-дневный запас крови.

И сейчас потребность учреждений здравоохранения в компонентах крови, в частности, эритроцитах и плазме, обеспечена на 100%. В минский центр трансфузиологии сегодня пришло около 150 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Практически все они сдавали кровь бесплатно.

Римма Уварова, заведующая отделением Городского центра трансфузиологии:

Сегодня пришла масса доноров, которые будут сдавать безвозмездно. Мы спонтанно не будем принимать. Обязательно отправим на осмотр каждого донора.

Доноры:

Как-то по-другому поступить нельзя. Хоть как-то поучаствовать в судьбе тех людей, которым повезло не так, как мне.

Я считаю, помочь я могу только тем, что сдам кровь. Я решил помочь и добровольно пришел.

К призыву сдать кровь присоединились спасатели. В здание республиканского отряда специального назначения прибыли сотрудники МЧС со всего города. Добровольцев с каждым часом становится все больше.

Роман Дорошкевич, врач отделения заготовки крови республиканского научно-практического центра гематологии и трансфизиологии:

Просто необходима была первая группа крови, вторая отрицательная группа крови. Люди пришли, и мы заявки практически выполнили.