Взрыв в минском метро. В пункты переливания крови пришли сотни минчан

И сейчас потребность учреждений здравоохранения в компонентах крови, в частности, эритроцитах и плазме, обеспечена на 100%. В минский центр трансфузиологии сегодня пришло около 150 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Практически все они сдавали кровь бесплатно.
Римма Уварова, заведующая отделением Городского центра трансфузиологии:
Сегодня пришла масса доноров, которые будут сдавать безвозмездно. Мы спонтанно не будем принимать. Обязательно отправим на осмотр каждого донора.
Доноры:
Как-то по-другому поступить нельзя. Хоть как-то поучаствовать в судьбе тех людей, которым повезло не так, как мне.
Я считаю, помочь я могу только тем, что сдам кровь. Я решил помочь и добровольно пришел.
К призыву сдать кровь присоединились спасатели. В здание республиканского отряда специального назначения прибыли сотрудники МЧС со всего города. Добровольцев с каждым часом становится все больше.
Роман Дорошкевич, врач отделения заготовки крови республиканского научно-практического центра гематологии и трансфизиологии:
Просто необходима была первая группа крови, вторая отрицательная группа крови. Люди пришли, и мы заявки практически выполнили.