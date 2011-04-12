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Взрыв в минском метро. В адрес Александра Лукашенко поступают соболезнования в связи с терактом в Минске

12 апреля 2011 09:18
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В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко поступают соболезнования от глав государств и руководителей международных организаций.

Телеграмму соболезнования направил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Соболезнования белорусскому народу в связи со взрывом в минском метро, приведшим к человеческим жертвам, выразил Президент Украины Виктор Янукович. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко направила Александру Лукашенко телеграмму соболезнования в связи со взрывом в минском метро.

Соболезнования направил и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис. В МИД Беларуси также поступают многочисленные соболезнования.

# происшествия # Теракт в минском метро 11 апреля

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