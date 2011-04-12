Взрыв в минском метро. Работает дополнительный автобусный маршрут №100а, конечная автобусов — в Уручье-4

Общественный транспорт белорусской столицы работает стабильно. Количество маршрутов на троллейбусных и автобусных линиях увеличено. Работает вторая линия метро.

Пассажиров первой линии минского метрополитена пока просят пересесть на наземные виды транспорта. При этом, все станции второй линии сегодня работают практически в обычном режиме.

Кроме известного автобуса №100, выпустили дополнительный — №100а. И удлинили маршрут: теперь конечная не на Московском автовокзале, а в Уручье-4, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вчерашняя трагедия не оставила равнодушным ни одного белоруса, в том числе и водителей, которым срочно пришлось садиться за руль: кого-то отозвали с выходного, кого-то из отпуска. Не отказался никто.