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Взрыв в минском метро. Работает дополнительный автобусный маршрут №100а, конечная автобусов — в Уручье-4

12 апреля 2011 06:04
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Общественный транспорт белорусской столицы работает стабильно. Количество маршрутов на троллейбусных и автобусных линиях увеличено. Работает вторая линия метро.

Пассажиров первой линии минского метрополитена пока просят пересесть на наземные виды транспорта. При этом, все станции второй линии сегодня работают практически в обычном режиме.

Кроме известного автобуса №100, выпустили дополнительный — №100а. И удлинили маршрут: теперь конечная не на Московском автовокзале, а в Уручье-4, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное  телевидение».

Вчерашняя трагедия не оставила равнодушным ни одного белоруса, в том числе и водителей, которым срочно пришлось садиться за руль: кого-то отозвали с выходного, кого-то из отпуска. Не отказался никто.

# происшествия # Теракт в минском метро 11 апреля

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