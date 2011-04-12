Взрыв в минском метро. 13 апреля в Минске объявлено днем траура

Ведется его розыск. Об этом сообщили в Центре информации и общественных связей КГБ Беларуси.
Звук металлоискателя в минувшую ночь на железнодорожном вокзале раздавался куда чаще, чем объявления расписания. После того, как сотрудников милиции перевели на усиленный вариант несения службы, стражей порядка здесь стало едва ли не больше, чем пассажиров.
Сразу 4 столичные больницы принимали пострадавших. Раненым на месте оказывалась экстренная помощь. А прибывающим с каждой минутой родственникам оказывалась любая поддержка, предоставлялась вся имеющаяся информация.
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