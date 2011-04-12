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Взрыв в минском метро. 13 апреля в Минске объявлено днем траура

12 апреля 2011 06:02
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Похороны жертв взрыва планируется провести с 13 по 15 апреля.В ближайшие дни также отменены все развлекательные мероприятия и программы.
# происшествия # Теракт в минском метро 11 апреля

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