Взрыв в минском метро. 13 апреля в Минске объявлено днем траура

Взрыв в минском метро. На транспортных узлах усилены меры безопасности

Звук металлоискателя в минувшую ночь на железнодорожном вокзале раздавался куда чаще, чем объявления расписания. После того, как сотрудников милиции перевели на усиленный вариант несения службы, стражей порядка здесь стало едва ли не больше, чем пассажиров.