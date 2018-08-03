Вынесен приговор онкобольной медсестре хосписа за хищение наркотических и психотропных веществ

Новости Беларуси. Вынесен приговор в отношении медсестры хосписа за хищение наркотических и психотропных веществ.

По информации, опубликованной на сайте Верховного суда, уголовное дело было рассмотрено судом Партизанского района Минска тридцатого июля.

«Обвиняемая Б., работая медицинской сестрой ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис», путем присвоения, создавая излишки лекарственных препаратов, содержащих в своем составе особо опасные наркотические средства и опасные психотропные вещества, выразившегося в том, что обвиняемая отражала их использование в медицинской документации и не выполняла назначения врача по их введению и передаче для употребления тяжелобольным пациентам, совершила хищение особо опасных наркотических средств и опасных психотропных веществ».

Женщина признала вину в полном объеме и рассказала, что получала на дежурстве наркотические средства и психотропные вещества, которые нужно было вводить пациентам. Если они умирали до введения препарата, которое было набрано в шприц, то медсестра указывала другое время смерти больного, а шприц забирала с собой. Таких случаев было пять. Дома у медсестры обнаружили 4 шприца с диазепамом и 1 с морфином.

Были также установлены случаи, когда близкие умерших пациентов приносили лекарства, которые были выписаны врачом ранее. Медсестра эти наркотические средства и психотропные вещества также забирала с собой. По месту жительства женщины были обнаружены блистеры с таблетками трамадола, диазепама и ампулы с диазепамом и трамадолом.

Эти препараты женщина похищала для себя, так как у нее было диагностировано онкологическое заболевание.

Медсестру признали виновной по статьям ч.2 ст.327, ч.1 ст.328 УК. Обвиняемая была приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, без конфискации имущества, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком пять лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Весной нынешнего года в Минске были задержаны три медсестры хосписа.