Новости Беларуси. Выбежавшая на проезжую часть косуля стала причиной гибели двух человек в Гомельском районе. Инцидент произошел накануне.

Иномарка сначала наехала на животное, после чего съехала на обочину и врезалась в дерево. В момент аварии в машине находились четыре человека. Двое погибли, водитель и еще один пассажир с травмами доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

В этом происшествии погибли два человека. Это парни 1987 и 1989 годов рождения. По имеющейся информации, выживший пассажир в этом день праздновал свой День рождения, молодые люди решили прокатиться.

В таких ситуациях, когда на дороге появляется животное, мы настоятельно рекомендуем водителям ни в коем случае не объехать, съехать в кювет или выехать на полосу встречного движения, а, максимально крепко взявшись за руль, снизить скорость.