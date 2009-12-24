Врач детской поликлиники убил в Минске работницу детского сада

23 декабря около 13 часов 30 минут у дома № 4 корпуса 3 по проспекту Рокоссовского в Минске было совершено убийство женщины. Возникшая ссора между 44-летним врачом одной из детских поликлиник и 40-летней заместителем заведующего детского сада переросла в кровавую драму. Мужчина ножом нанес женщине ранение в область груди, которое впоследствии оказалось смертельным. Именно к такой развязке привели подозрения мужчины в неверности своей сожительницы.
Прокуратурой Ленинского района города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ ("Убийство"). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.