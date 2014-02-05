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Водитель с 4,5 промилле алкоголя в крови задержан в Брестской области

05 февраля 2014 07:24
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Новости Беларуси. Пьяного «рекордсмена» задержали сотрудники ГАИ Брестской области. Своеобразный рекорд по содержанию алкоголя в крови установил водитель из Ивановского района. Для его медосвидетельствования пришлось использовать два прибора, поскольку показаниям первого милиционеры попросту не поверили – на нем высветилось невиданное до селе почти 4,5 промилле. Однако другой аппарат полностью подтвердил невероятные цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, медики утверждают, что при содержании алкоголя в крови более 3,5 промилле у обычного человека наступает кома.

# происшествия # Алкоголь

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