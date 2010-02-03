Внук после ночной вечеринки наорал на попугая, а бабушка сдала его в полицию

В Шотландии престарелая жительница городка Бонниригг в 13 километрах от Эдинбурга сдала в полицию нетрезвого внука за то, что он кричал на ее попугая. 19-летний Стефан МакКинсли (Stefan McKinsley) провел выходные в полицейском участке и предстал перед судом 1 февраля.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, МакКинсли рано утром 29 января решил выспаться дома у бабушки после встречи с друзьями. В комнате, где МакКинсли собирался лечь спать, миссис Тернбул держала клетку с попугаем. О его породе не сообщается, однако шотландские СМИ описывают попугая как "разноцветного". Птица, по-видимому, была недовольна поздним появлением внука хозяйки и начала громко кричать. МакКинсли, расстроившись, что попугай мешает ему спать, начал кричать в ответ и бить по клетке.

После того как 71-летняя миссис Тернбул попыталась успокоить ссорящихся и накрыла клетку с попугаем материей, дело приняло более серьезный оборот. Как заявил на суде представитель обвинения Малкольм Стюарт (Malcolm Stewart), попугай от действий старушки "расстроился", а МакКинсли вместо клетки продолжил атаковать стены комнаты.

После этого женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка застали Стефана МакКинсли лежащим на столике для пикников. По словам Стюарта, он "кричал и пускал пузыри".

По итогам разбирательства суд сделал молодому человеку замечание и посоветовал извиниться перед бабушкой. Он также должен будет купить миссис Тернбул (Turnbull) коробку шоколадных конфет, сообщает Лента.ру.