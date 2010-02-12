Вашингтон запросил у федерального правительства финансовую помощь для ликвидации последствий сильнейших снегопадов

За несколько дней американскую столицу буквально завалило снегом.

Это привело практически к полному параличу общественной и политической жизни. Не работали госучреждения, школы, университеты.

К слову, пострадало от мощных снегопадов почти все Восточное побережье США. Стихия вызвала перебои в подаче электричества, сбои в авиасообщении. По всей стране были отменены тысячи авиарейсов. На дорогах в сутки фиксировали сотни аварий.

Масштабы рекордного снегопада, который с подачи американского президента Барака Обамы назвали «снегомагеддоном» или «снежным апокалипсисом» местные власти приравняли к стихийному бедствию.