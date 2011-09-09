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В Ярославской области с 9 сентября объявлен трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе

09 сентября 2011 05:53
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На месте ЧП продолжают работать специалисты. Бортовые самописцы найдены, и вскоре приступят к их расшифровке. Среди основных версий трагедии – отказ оборудования и ошибка пилотирования.

Напомню, самолет разбился 7 сентября во время взлета. На его борту находились 45 человек: экипаж и игроки хоккейной команды «Локомотив». Погибли 43. Среди них – и трое наших соотечественников.

Хоккейная команда «Локомотив» направлялась в Минск на стартовый матч чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги.

Накануне на «Минск-Арене» прошел вечер-реквием в память о погибшей команде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вечер-реквием в «Минск-Арене», посвященный памяти хоккеистов «Локомотива»

# Техногенные катастрофы # Руслан Салей # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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