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В Витебской области задержали крупую партию суррогатного алкоголя

27 марта 2014 14:22
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Новости Беларуси. Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Витебской области, а вместе с ним больше 7 тонн самогонной браги и около 40 литров уже готового суррогата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешнем году это крупнейшая партия алкогольной продукции кустарного производства, изъятая в северном регионе. Производство было организовано в одном из домов в заброшенной деревне. А чтобы готовый продукт было проще вывозить, предприимчивые дельцы даже соорудили деревянные подъездные пути.

Александр Калиновский, начальник отдела охраны правопорядка УВД Витебского облисполкома:
За 2013 год на территории Витебской области было изъято более 130 тонн самогона и самогонной браги. За неполных три месяца этого года уже изъято более 30 тонн. За изготовление, приобретение самогона, хранения самогонных аппаратов предусмотрена ответственность в виде предупреждения, либо штрафа до 5 базовых величин с конфискацией тех алкогольных напитков и самогонных аппаратов.

# происшествия # Алкоголь

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