В Витебске сгорели декорации съемок фильма о Марке Шагале - дети баловались с огнем

Новости Витебска. Реальный пожар в бутафорском городе. В Витебске сгорел один из домов еврейского квартала, который построили для съемок фильма о Марке Шагале. Причины возгорания еще предстоит установить.

Летом эти декорации уже были охвачены огнем. Правда - под строгим надзором сотрудников МЧС. Здесь снимали пожар, который бушевал в ночь рождения Шагала. После завершения съемок киношники хотели сжечь все бутафорские дома. Но руководство города попросило сохранить квартал как туристический объект в память о большом кино.

Сейчас декорации все же решили демонтировать. Недолговечные материалы, которые хороши для съемок, плохо переносят дожди и снегопады и легко воспламеняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС:

Нам поступило сообщение, что произошло возгорание на площадке бывших съемок фильма, которые происходили у нас летом в Витебске. Наши работники выехали на место вызова. Как выяснилось, происходило возгорание одной из декораций. Нашими работниками было ликвидировано возгорание. По предварительным данным, причиной происшествия явилась детская шалость с огнем.