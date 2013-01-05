Прямой эфир

В Витебске сгорели декорации съемок фильма о Марке Шагале - дети баловались с огнем

05 января 2013 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Витебска. Реальный пожар в бутафорском городе. В Витебске сгорел один из домов еврейского квартала, который построили для съемок фильма о Марке Шагале. Причины возгорания еще предстоит установить.

Летом эти декорации уже были охвачены огнем. Правда - под строгим надзором сотрудников МЧС. Здесь снимали пожар, который бушевал в ночь рождения Шагала. После завершения съемок киношники хотели сжечь все бутафорские дома. Но руководство города попросило сохранить квартал как туристический объект в память о большом кино.

Сейчас декорации все же решили  демонтировать. Недолговечные материалы, которые хороши для съемок, плохо переносят дожди и снегопады и легко воспламеняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС:
Нам поступило сообщение, что произошло возгорание на площадке бывших съемок фильма, которые происходили у нас летом в Витебске. Наши работники выехали на место вызова. Как выяснилось, происходило возгорание одной из декораций. Нашими работниками было ликвидировано возгорание. По предварительным данным, причиной происшествия явилась детская шалость с огнем.

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Бразилию затапливают проливные дожди
05 января 2013 07:55

Бразилию затапливают проливные дожди

04 января 2013 19:40

В Житковичах пациент больницы украл платёжно-справочный терминал

ОСВОД планирует штрафовать рыбаков, вышедших на лед тоньше 7 см
04 января 2013 17:17

ОСВОД планирует штрафовать рыбаков, вышедших на лед тоньше 7 см