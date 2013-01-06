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В Узденском районе сгорел уникальный храм. Таких в стране больше нет

06 января 2013 13:52
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Новости Беларуси. Сегодня ночью в д.Хотляны сгорела Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 1898 года постройки. Этот храм – памятник деревянного дойлидства, которых в Беларуси больше нет.

О пожаре в половине четвёртого утра сообщила местная жительница. На его ликвидации были задействованы 14 единиц техники и почти 30 человек личного состава. Причину пожара ещё предстоит установить.

Как сообщила TUT.BY пресс-секретарь Минского областного управления МЧС, на полную ликвидацию пожара понадобилось более трёх часов.

Анастасия Клебан, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС:
Позднее обнаружение и быстрое распространение огня по деревянным пустотам способствовало развитию пожара. Когда через 3 минуты прибыло первое подразделение МЧС к месту вызова, то крыша церкви уже обрушилась. На полную ликвидацию пожара понадобилось более 3-х часов.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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