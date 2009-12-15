В Улан-Удэ люди замерзают из-за кошки, устроившей аварию на ТЭЦ

В столице Бурятии городе Улан-Удэ вторые сутки люди замерзают вследствие аварии на ТЭЦ, произошедшей 13 декабря.

Устранить последствия аварии пока не удается, при этом температура воздуха в городе колеблется от -26 градусов днем до -34 ночью. Тем временем на самой станции объявили, что авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошла из-за кошки, пишет NEWSru.com.

Короткое замыкание, в результате которого на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ отключился насос и три котла, вызвала кошка, которая залезла в комплект распределительного устройства, сообщил сотрудник ОАО «ТГК-14» Антон Сошин.

13 декабря в 22:36 по местному времени на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 из-за короткого замыкания остановились насос и три котлоагрегата. В результате одна из двух городских ТЭЦ работала на двух котлах. Понизилась температура в квартирах горожан.

ОАО «ТГК-14» рассчитывает к 20 часам местного времени во вторник полностью восстановить расчетный режим теплоснабжения в Улан-Удэ, нарушенный из-за аварии на ТЭЦ. Во вторник детские сады и школы, где тепловой режим был ниже нормы, обогревались тепловыми пушками.